Com mais de 80 jogos pelo Hatta Club/EAU, atacante Samuel espera atingir marca centenária no clube

Um dos principais nomes do Hatta Club/EAU, o atacante Samuel, ex-Fluminense, destacou o desejo de chegar ao jogo de número 100 no país. Com mais de 80 partidas disputadas em quatro anos no local, o jogador, que também passou pelo Sport, Goiás e Ferroviária, destacou essa expectativa.

"Sem dúvida, bater essa marca dos 100 jogos no futebol dos Emirados Árabes é um objetivo que tenho. Vou trabalhar muito para que isso aconteça em breve. Tenho construído a minha história aqui no país com muita dedicação e comprometimento. Vou continuar me empenhando para melhorar meus números no país”, disse.

Para Samuel, a meta do Hatta é fazer uma boa sequência nas próximas semanas.

"Nossa meta é fazer uma boa sequência nas próximas semanas para terminarmos o campeonato em uma boa posição na tabela de classificação”, afirmou.