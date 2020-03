Brasileiro Ari decide para o Krasnodar e aproxima time da liderança russa

O Krasnodar está vivo na luta pelo inédito título do campeonato russo. Com o gol do brasileiro Ari, de 26 anos, o vice-líder retorna de Moscou com mais três pontos, após a vitória por 1 a 0 contra o Spartak.

Pela 21ª primeira rodada do campeonato russo, o Krasnodar foi à Arena Otkrytie enfrentar o tradicional Spartak Moscou. Em grande temporada, os Bulls triunfaram fora de casa com o gol de Ari, após a conversão da penalidade em meados de 26 minutos da segunda etapa.

O artilheiro do clube na temporada com 8 gols ainda falou sobre mais um resultado positivo do Krasnodar, e sua grande fase: “Foi uma vitória muito importante para nossas pretensões no campeonato. Como sempre digo, é muito bom fazer gols, mas melhor ainda quando posso contribuir para que a equipe saia vencedora.”

“Continuamos vivos em busca desse título e enquanto ainda tivermos chances vamos lutar. Além do mais, ganhar um jogo complicado desses, contra uma grande equipe e ainda fora de casa nos dá ainda mais confiança e certeza de que estamos no caminho certo”, finaliza Ari.

Invicto nas últimas 11 rodadas, o Krasnodar sacramenta sua perseguição ao líder Zenit. A equipe de São Petersburgo soma 46 pontos, enquanto o Krasnodar tem 41. Restando nove rodadas para o fim da competição, o time de Ari almeja o título inédito, e como sequência desta reta final, a próxima rodada também será fora de casa, em Sochi, contra o time que leva o nome da capital neste domingo, dia 15.