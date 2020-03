Mesmo com coronavírus, RB Leipzig confirma portões abertos em partida contra Tottenham

A Itália fechou o país e suspendeu quaisquer competições esportivas até o dia 3 de abril. A França também anunciou portões fechados em eventos com expectativa de público maior a mil pessoas. A Grécia proibiu eventos públicos com espectadores por duas semanas, inclusive a cerimônia que acende a chama olímpica, a ser realizada na próxima quinta-feira (12). Países asiáticos têm competições nacionais temporariamente paralisadas. Mas, ainda que tenham sido confirmadas as duas primeiras mortes por coronavírus na Alemanha, o jogo entre RB Leipzig x Tottenham foi confirmado com a presença do torcedor. A partida será disputada às 17 horas desta terça-feira (10), pelas oitavas de final da Uefa Champions League, e será disputada na Red Bull Arena, em Leipzig/ALE.

Um comunicado foi divulgado no site oficial do clube germânico em que manifestou a preocupação com o avanço da doença no mundo, principalmente no Velho Continente, mas deixou claro que, debaixo da situação atual, não existe nenhuma necessidade de alterar qualquer ponto referente ao jogo – tanto sua realização quanto a presença de torcedores. Os Touros Vermelhos informaram que há a cooperação do clube com as autoridades de saúde e a DFL – a Liga de Futebol Alemão, além de ressaltar a presença de desinfetantes no estádio para não causar maiores danos à saúde dos presentes.

“Situação atual em relação ao Coronavírus: a segunda partida das oitavas de final contra o Tottenham Hotspur na Uefa Champions League na noite da terça-feira seguirá conforme planejado. O jogo começa às 21h CET e será realizado diante de um estádio cheio de torcedores. O RB Leipzig está em contato com o Ministério Federal da Saúde através da DFL. O clube também está trabalhando em estreita colaboração com os serviços locais de saúde. Na terça-feira, distribuidores eletrônicos adicionais de desinfetante estarão disponíveis dentro do estádio. Certas garrafas de desinfetante serão permitidas dentro do estádio. Caso a situação atual mude, as agências de saúde no terreno decidirão se o jogo irá adiante ou não. Nesse caso, informaremos o mais breve possível”, disse o comunicado.

A partida garante um classificado às quartas de final do principal torneio interclubes do planeta. No primeiro confronto, disputado em Londres/ING há duas semanas, os alemães venceram por 1 a 0 e têm a vantagem do empate. Os Spurs precisam vencer. Triunfo simples leva a disputa ao tempo extra, vitória por um gol de vantagem acima de 2 a 1 ou por dois ou mais gols garantem os ingleses na próxima fase.