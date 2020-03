Ligas suspensas e portões fechados: o impacto do Coronavírus no futebol europeu

Uma situação jamais vista no mundo do futebol moderno. Frente à ameça do Covid-19 (Novo Coronavírus), o esporte mais popular do planeta está precisando se adaptar às medidas dos governos de cada país para garantir a segurança de pessoas ligadas ao futebol. Dessa forma, as "mutilações" no macroambiente futebolístico acontecem cada vez mais.

Um dos países mais afetados pelo Covid-19, a Itália suspendeu todos os eventos esportivos que acumule mais de mil pessoas envolvidas até o dia 3 de abril. Por isso, existe a possibilidade de um mata-mata rápido ser realizado para haver o campeão e os rebaixados da primeira divisão do futebol italiano. Áustria, Suíça e sul da Holanda também estão com atividades esportivas suspensas.

Alemanha, Espanha, Portugal, Grécia e França optaram por fechar os portões ao público, porém os jogos seguem no calendário das organizações. Na contramão, Inglaterra e Bélgica continuam com seus campeonatos sem restrições. A única exceção se dá por parte do Arsenal, que adiou a partida contra o Manchester City porque alguns jogadores dos Gunners tiveram contato com o presidente do Olympiacos, Yannis Morales, infectado com o Covid-19, em jogo válido pela Uefa Europa League.

A situação dos atletas do Olympiacos também entraram em estado de atenção, entretanto testes foram feitos e o resultado deu "negativo" para o Novo Coronavírus.

Na rodada de volta das oitavas de final da Champions League, o Valencia perdeu por 4 a 3 para a Atalanta à porta fechada na Espanha, mas o RB Leipzig venceu o Tottenham com público na Alemanha. Nesta quarta-feira (11), Liverpool x Atlético de Madrid se enfrentam na Inglaterra com público, já PSG x Borussia Dortmund não terá torcida na capital francesa.

Semana que vem, Bayern de Munique x Chelsea (na Alemanha), Juventus x Lyon (na Itália) e Barcelona x Napoli (na Espanha) são outros jogos que fecharão os portões ao público, o contrário de Manchester City x Real Madrid.

Pela Europa League, a delegação do Getafe se recusou a embarcar à Itália para encarar a Inter de Milão, e o avião da Roma teve permissão negada para na Espanha, embaraçando o duelo contra o Sevilla.

Agora, resta aguardar o que mais acontecerá no mundo esportivo com a expansão de casos do Covid-19, principalmente na Europa.