Bayer Leverkusen bate Rangers fora de casa e encaminha ida às quartas da Europa League

Nesta quinta-feira (12) conturbada devido ao Coronavírus, com jogos cancelados e sem torcida, o primeiro jogo de Rangers e Bayer Leverkusen aconteceu com um Ibrox Stadium quase lotado. O primeiro jogo das oitavas de final da Europa League terminou 3 a 1 para os visitantes, com gols de Kai Havertz, Aranguíz e Leon Bailey. Edmundson diminuiu para os donos da casa.

O segundo jogo está marcado para quinta-feira da semana que vem, dia 19, na Alemanha. Por prevenção ao coronavírus, já foi anunciado que o jogo será com portões fechados.

Domínio visitante

O primeiro tempo teve um domínio de ações do Bayer Leverkusen. Além dos 74% de posse de bola, os alemães chutaram cinco vezes, sendo que duas vezes a bola foi no alvo. Já o Rangers não conseguiu chegar ao gol em nenhum dos dois chutes. Apesar de poucas chances de ambos lados, o capitão Kai Havertz abriu o placar aos 37', após cobrança de pênalti.

O segundo tempo foi um melhor para as duas equipes. Os alemães acabaram o jogo com 13 chutes, sendo oito deles no alvo e os donos da casa com nove chutes, sendo três deles ao gol. Aranguíz marcou o segundo Bayer aos 67', mas menos de 10 minutos depois, aos 75', Edmundson diminuiu a vantagem dos visitantes e coloca o time de Gerrard no jogo.

Após o primeiro gol, o Rangers começou aparecer mais no ataque e ter mais esperança no empate. Porém, aos 88', Bailey colocou um ponto final no placar e deixou os leões mais perto da classificação para as quartas de final da competição.

Sequência de jogos

Antes do segundo jogo na Europa League, ambos times tem compromissos em suas ligas nacionais. Na Bundesliga, o Bayer enfrenta o Werder Bremen na segunda-feira (16). Já no domingo (15), o Rangers enfrenta o já campeão do Campeonato Escocês Celtic em casa.