La Liga prevê prejuízo de 678,8 milhões de euros numa provável suspensão definitiva da temporada

A pandemia do Covid-19 assola cada vez mais o mundo do esporte. Além de colocar em risco a saúde pública mundial, o Novo Coronavírus também causará um prejuízo enorme aos clubes do Campeonato Espanhol, suspenso pelas próximas duas rodadas. Com a ausência da bola rolando na primeira divisão do país europeu, a Liga Espanhola de Futebol, de acordo com o jornal AS, já projeta as perdas financeiras dos clubes numa provável suspensão definitiva do restante da temporada 2019-20.

Segundo os cálculos da La Liga, o valor total do déficit seria de 678,8 milhões de euros. A maior parcela desse montante está na receita de direitos de transmissão: €549 milhões (cerca de R$2.9 bilhões de reais), a maior fatia do prejuízo. Para completar a soma, €88 milhões por conta do reparo de assinantes televisivos e de streamings e €41,8 milhões pela ausência da venda de ingressos.

1,37% do PIB espanhol

Para a La Liga, esse valor pode ser até maior se levar em conta todo o macroambiente do futebol, que envolve bares, hotéis, transporte, lojas esportivas, por exemplo. Pelo último senso econômico espanhol, o esporte mais popular do mundo contribui com 1,37% do PIB (Produto Interno Bruto) do país.