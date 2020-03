Man United atropela LASK e praticamente garante vaga para sequência da Liga Europa

Enquanto vários jogos foram cancelados, LASK Linz e Manchester United se enfrentaram pelas oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira (12). O United não teve dificuldades e goleou o líder do Campeonato Austríaco por 5 a 0, no Linzer Stadion.

O governo da Áustria proibiu eventos com mais de 500 pessoas por conta da pandemia de coronavírus. Então, esta foi a quantidade de pessoas que assistiu a partida, em um estádio com capacidade para 21 mil.

O primeiro gol do United saiu aos 27. Bruno Fernandes tocou na entrada da área, Ighalo dominou e bateu na caída da bola, fazendo um golaço na Áustria. No total, os Red Devils estiveram com o domínio da partida: foram 22 finalizações, 10 certas, contra nove do LASK, nenhuma na direção da meta de Romero.

Apesar da grande campanha na Bundesliga Austríaca e na Europa League, vencendo times como PSV, Sporting e AZ, o LASK não foi páreo para o United. Depois da primeira etapa terminar 1 a 0, o United ampliou aos 13 da segunda etapa. James recebeu de Ighalo, limpou a marcação de Ramsebner e finalizou no canto para ampliar.

O resultado de 2 a 0 deixaria uma mínima ponta de esperança ao LASK, mas o United puniu as desatenções do time no final e construiu a goleada. Aos 38, Juan Mata recebeu grande passe de Fred dentro da área e completou para o gol.

Já aos 46, Greenwood começou a jogada na defesa, tocou para o meio e, após grande ação de Chong, apareceu com espaço na esquerda para tocar no canto do goleiro e fazer 4 a 0. Dois minutos depois, Andreas Pereira arriscou de longe e Schlager aceitou o quinto do time inglês.

A partida de volta está inicialmente marcada para a próxima quinta-feira (19), no Old Trafford, às 17h. Por conta da crise por conta do coronavírus, o LASK já teve seu jogo da Bundesliga no fim de semana, que seria contra o Hartberg, adiado. Por enquanto, o Man United joga na Premier League diante do Tottenham, no domingo (15), às 13h30, em Londres.