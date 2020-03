Arsenal confirma contaminação do treinador Mikel Arteta com Coronavírus

Além de ter o jogo contra o Manchester City adiado por precaução, o Arsenal parece ser o clube da Premier League mais próximo do Covid-19. Depois de jogadores do clube inglês terem contato com o presidente infectado do Olympiacos, Yannis Morales, em jogo válido pela Uefa Europa League, foi a vez do treinador Mikel Arteta ser diagnosticado com o Novo Coronavírus.

O Arsenal divulgou nesta quinta-feira (12) o resultado do exame do técnico espanhol. Em nota, os Gunners também comunicaram que ele está em isolamento, como o elenco profissional, o corpo técnico e alguns jogadores da base que tiveram contato com Arteta.

"A saúde das pessoas e do público em geral é nossa prioridade e é aí que está nosso foco. Nossos pensamentos estão com Mikel, que está decepcionado, mas de bom humor", escreveu Vinai Venkatesham, diretor do clube.

"Isso é realmente decepcionante, mas fiz o teste depois de me sentir mal. Estarei no trabalho assim que for permitido", comentou o treinador.