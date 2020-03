Cindy Parlow Cone assume Federação dos EUA e se torna primeira mulher no cargo

Após se envolver em grande polêmica, Carlos Cordeiro renunciou a presidência da Federação de Futebol dos Estados Unidos. Foram revelados documentos legais apresentados em um processo de descriminação de gênero, de que a entidade alegava que as jogadoras do time feminino tinham menos capacidade física e responsabilidades do que os atletas do masculino.

Ele anunciou sua decisão pelo Twitter, deixando o cargo após receber várias críticas internas e também de patrocinadores da federação, como Coca Cola e o grupo Volkswagen.

It has been an incredible privilege to serve as the President of U.S. Soccer.



My one and only mission has always been to do what is best for our Federation.



After discussions with the Board of Directors, I have decided to step down, effective immediately. My full statement: pic.twitter.com/4B7siuIqcL