Muralha comemora 50 jogos no Al-Hazem: "Continuar trabalhando para melhorar esses números"

Titular do Al Hazem desde a última temporada, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco chegou ao jogo de número 50 com a camisa do clube na última rodada do Campeonato Árabe. Feliz com a nova marca, o jogador, que vem se destacando no país, falou sobre a importância deste feito em sua carreira.

“Estou muito feliz por ter batido essa marca dos 50 jogos com a camisa do clube. É uma marca importante em minha carreira e consequência de um ótimo trabalho que venho fazendo desde que cheguei aqui no clube. Vou continuar trabalhando muito para melhorar ainda mais esses números nos próximos meses”, disse.

Ainda de acordo com o jogador, a meta do Hazem é terminar o campeonato em uma boa posição na tabela.

“Estamos trabalhando para terminar o campeonato em uma ótima posição na tabela de classificação da competição. Vamos procurar fazer uma ótima sequência nestas próximas semanas para que isso seja possível", falou.