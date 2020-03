Vice-presidente do West Ham, Karren Brady defende anulação da Premier League

Todas as principais ligas do futebol europeu estão suspensas devido à pandemia do Novo Coronavírus, inclusive a Premier League. Atualmente na 16ª posição do Campeonato Inglês, com os mesmos 27 pontos do primeiro colocado da zona de rebaixamento, a vice-presidente do West Ham United, Karren Brady, defendeu o encerramento precoce da atual temporada 2019-20.

Em sua coluna no jornal britânico The Sun, Brady demonstrou preocupação com a rotina totalmente fora do comum devido ao Covid-19 e, segundo ela, o campeonato teria que ser considerado “nulo e sem efeito”. Ela também disse que seria muito difícil o Liverpool perder o título, pois os Reds têm 25 pontos de vantagem para o segundo colocado Manchester City.

“Como jogos da primeira e da segunda divisão foram afetados, a única coisa justa e razoável a se fazer é declarar toda a temporada nula e sem efeito. Seria difícil para o Liverpool, que perderia a oportunidade de ganhar o primeiro título em 30 anos”, opinou.



A Premier League está com todas as partidas suspensas até, pelo menos, o dia 4 de abril. No entanto, uma reunião entre todos os clubes do Campeonato Inglês está agendada para a próxima quinta-feira (19), para conversa sobre a sequência da interdição da elite do futebol doméstico.