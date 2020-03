Jogador na Tailândia desde janeiro, Maílson comenta situação no país devido ao Covid-19

Um dos principais nomes do Chiangrai United em 2020, o atacante Mailson, ex-CRB, Chapecoense e Criciúma falou sobre a importância da pausa no futebol do país após o surto do Novo Coronavírus. Segundo o jogador, essa medida foi importante para que a doença não chegue a grandes proporções no local.

“Claro que gostaríamos de estar jogando e que isso não tivesse acontecendo em todo o mundo, mas essa atitude foi importante para que a doença não se alastre nas próximas semanas. Vamos ficar na torcida para que tudo entre na normalidade em breve. Tenho certeza que a Tailândia e todos os países do mundo sairão dessa”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, seu início na Tailândia tem sido muito bom.

"Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui. Fui muito bem recebido por todos no clube e no país. Espero fazer um grande ano com a camisa do clube", afirmou.