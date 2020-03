Obi Mikel rescinde com Trabzonspor após criticar Federação Turca

John Obi Mikel não é mais jogador do Trabzonspor. Após criticar a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) pela sequência do campeonato nacional em meio à pandemia do coronavírus, o volante de 32 anos rescindiu com o clube.

Apoiado por Falcão García, jogador do arquirrival Galatasaray, Mikel comunica ao público seu posicionamento a respeito da decisão: "Existe mais na vida que o futebol. Não me sinto confortável e não quero jogar futebol nesta situação. Todo mundo deveria estar em casa com a família".



Líder do campeonato turco, o Trabzonspor soma 53 pontos ao lado do Instabul Basaksehir, time com quem jogou neste último sábado.

Mikel tem 32 anos e soma vasta experiência no futebol. Referência técnica da seleção nigeriana, o jogador defendeu o Chelsea durante 2006 e 2016. Desde o ano passado, Mikel defendeu o Trabzonspor.