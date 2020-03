Conmebol estende para maio retorno da Libertadores e Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira (18), a Conmebol através de carta oficial enviada aos clubes e as entidades nacionais de futebol dos países participantes, anunciou a ampliação do tempo para retorno das competições para o dia 05 do mês de maio.

A medida preventiva que já havia sido tomada com a suspensão dos jogos que aconteceriam no meio desta semana pela Libertadores, acabou resultando na suspensão das competições devido a pandemia do coronavírus.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, no começo da semana chegou a mencionar que projetava o retorno da Copa Libertadores para o mês de maio, o que veio se confirmar com a carta.

O Diretor de competições de clubes, Frederico Nantes, assinou o documento oficial em que lembra que é de conhecimento de todos que estamos vivendo uma situação que o grande desafio da saúde mundial que afeta, entre outras coisas, a realização das competições esportivas.

Encerrando a carta oficial afirmando que a entidade está comprometida com a luta contra o COVID-19 e que estão monitorando a situação juntamente com as autoridades públicas.