FIFA disponibilizará jogos de Copas do Mundo  em seu canal no Youtube

Com campeonatos em pausa e a maior parte das pessoas tendo que estar em período de quarentena por conta do Coronavírus, a FIFA criou o projeto #WorldCupAtHome, com o objetivo de aliviar um pouco a falta de esportes neste momento.

Nas próximas seis semanas, serão disponibilizados no canal do Youtube da FIFA jogos icônicos inteiros das Copas do Mundo Feminina e Masculina. A decisão de quais confrontos serão colocados cabe ao próprio fã de esporte. Serão feitas enquetes no Twitter da instituição com três opções de jogos.

Para começar, a FIFA escolheu a Copa do Mundo de 2014 e deixou o público decidir qual dos jogos seria disponibilizado no sábado (21), às 11h no horário de Brasília. As opções foram: Espanha X Holanda, jogo pela primeira fase da competição; a disputa de quarta-de-final entre Brasil e Colômbia; e a grande final da competição, entre Alemanha e Argentina.

O confronto ganhador, com 43.9% dos votos, foi a reedição da final da Copa de 2010, entre Holanda e Espanha. O jogo aconteceu na Arena Fonte Nova em 13 de junho de 2014 e foi a revanche dos holandeses. Os espanhóis perderam por 5 a 1, com direito a gol antológico de Robin van Persie.

Além dos jogos, um filme oficial sobre a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, também será lançado na tarde desta sexta-feira, às 16h. O vídeo trará imagens especiais, com bastidores de tudo o que acontece dentro de campo, além do jogo em si.

🇷🇺 Relive Russia 2018 like never before



🎞️ Catch the Official Film of the 2018 World Cup when it premieres on Friday at 8pm CET on @YouTube #WorldCup | #WorldCupAtHome — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 20, 2020

Assim como o primeiro jogo, a FIFA divulgará durante as semanas no Twitter oficial da Copa do Mundo da FIFA (@FIFAWorldCup) os outros confrontos que farão parte do projeto.