Lenda do Manchester United, Bryan Robson comenta impacto de Bruno Fernandes na equipe

Dois meses após sua chegada na janela de transferência de inverno, Bruno Fernandes venceu neste sábado (21), mais uma vez o prêmio de melhor jogador do mês do Manchester United - fevereiro e março. Agora, se junta a McTominay e Rashford, que também venceram duas vezes.

O português, contratado por €55 milhões, junto ao Sporting, já participou diretamente de sete gols com a camisa dos Diabos Vermelhos. Em nove partidas, foram três gols e quatro assistências.

🇵🇹 @B_Fernandes8 is our latest Player of the Month! 💫#MUFC pic.twitter.com/B7uDUrzNKc — Manchester United (@ManUtd) March 21, 2020

A lenda e ídolo do Manchester United, Bryan Robson, que atuou em 461 partidas com a camisa vermelha, elogiou o impacto de Bruno Fernandes na equipe e acredita que o camisa 18 parece um com Paul Scholes, terceiro jogador que mais jogos na história dos Red Devils: "Acho que foi um grande impacto e os primeiros sinais de que ele parece um jogador de ponta", disse Robson. “Ele está sempre em movimento, sempre querendo a bola, tem um ótimo toque e faz movimentos duplos, um pouco como Scholesy - como é chamado por colegas - costumava fazer.''

''Seus níveis de energia e ritmo parecem muito bons e ele mostrou que pode fazer um passe e marcar gols. Portanto, o período inicial em que ele esteve no clube parece ótimo. Ótimos sinais'', comentou Robson

Desde a estreia, Bruno Fernandes é visto fazendo gestos, pedindo para que companheiros se aproximem ou que abram espaços. Bryan Robson comentou que a exigência do português é boa para o time dentro de campo:

Ele está dizendo para as pessoas entrarem e tê-las onde ele quiser, o que é ótimo. Precisávamos de um pouco disso, porque, não importa o que você diga sobre alguns de nossos outros jogadores, que são realmente bons, ainda sinto que todos podem melhorar na exigência de seus companheiros de equipe e colocá-los nas posições em que você deseja. Vejo Bruno fazer isso, então é ótimo. Isso significa que a forma do time será boa na maior parte do tempo, quando você tem jogadores exigentes de seus companheiros de time.