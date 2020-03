Uefa anuncia novo adiamento das finais europeias e não determina previsão

Na tarde desta segunda-feira (23), a Uefa emitiu um novo comunicado em seu site oficial sobre os grandes jogos aguardados para o encerramento da temporada. Por causa da crescente pandemia do coronavírus em todo o mundo, com restrições ainda mais amplas na Europa, a entidade decidiu suspender novamente a realização das finais da Uefa Europa League e da Uefa Champions League masculina e feminina.

Inicialmente programadas para ocorrerem no fim do mês de maio, as competições tiveram os eventos derradeiros remarcados para o gim de junho. Porém, com os números alarmantes da Covid-19 ao redor do mundo – e países como Itália, Espanha, França e Reino Unido bastante afetados, a Uefa decidiu não determinar datas e espera os desdobramentos da crise pandêmica para analisar a situação junto a clubes, ligas e federações a fim de definir uma nova data sem a necessidade de remarcá-la imediatamente.

“Nenhuma decisão ainda foi tomada sobre reorganização de datas. O grupo de trabalho, criado na semana passada como resultado da teleconferência entre as partes interessadas do futebol europeu, presidido pelo presidente da Uefa, Alexander Ceferin, vai analisar as opções disponíveis. O grupo já iniciou o exame do calendário. Os anúncios serão feitos no tempo devido”, informou o órgão.