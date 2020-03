Após intensa pressão, diretoria do Napoli cancela retorno aos treinamentos

O Napoli suspendeu o reinício dos treinamentos, programados para ocorrerem na próxima quarta-feira (25). Nesta segunda-feira (23), a equipe italiana divulgou um comunicado para informar a medida tomada, com base nos números alarmantes da pandemia do coronavírus na Itália. Neste início de semana, o país registrou 63.927 casos confirmados e 6.077 mortes causadas pelo Covid-19.

A pressão foi intensa após a diretoria napolitana divulgar que a equipe voltaria às atividades em meio a números tão assustadores. O clube informou o retorno, manteve a posição no último fim de semana, mas as críticas feitas por pessoas e órgãos envolvidos no futebol, bem como de toda a sociedade, resultaram em um novo cancelamento, sem data de previsão.

“O Napoli anuncia que todas as atividades esportivas estão suspensas até nova data. O retorno aos treinamentos será decidido a partir da evolução do combate ao Covid-19”, informou o breve comunicado publicado no site oficial e nas redes sociais.

O Napoli disputa três competições nesta reta final da temporada europeia: Coppa Italia, Campeonato Italiano e Uefa Champions League. Pela Coppa, a equipe venceu o primeiro confronto das semifinais diante da Internazionale por 1 a 0 e tem a vantagem do empate no jogo da volta. Pela Serie A, a equipe ocupa a sexta posição, com 39 pontos e restam 12 rodadas para o fim da competição. Na Liga dos Campeões, o partenopei disputa as oitavas de final e empatou o primeiro jogo em 1 a 1 contra o Barcelona. Os três torneios estão suspensos por conta da pandemia e não têm data para retorno.