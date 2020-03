Elton relata total reclusão na Arábia Saudita por conta do coronavírus

O meia-atacante Elton, ex-Corinthians e CRB, que acertou com o Al Wehda no início da temporada, falou sobre a pausa do Campeonato Árabe após a pandemia de coronavírus atingir a Arábia Saudita. Segundo o jogador, essa medida adotada pela federação local foi acertada, já que o problema pode ganhar grandes proporções no país.

"Hoje não estamos nem treinando aqui. Essa pausa foi muito importante para que as coisas aqui não saiam do controle nestas próximas semanas. Os estádios aqui no país, por exemplo, recebem grandes públicos e isso é perigoso. Todos estão de acordo com essa medida adotada pela federação local", disse.

Segundo o atleta, o cotidiano tem sido diferente de antes do início da doença.

“Antes do surto do Coronavírus, nós saíamos bastante, iríamos nos shoppings, mas agora só saímos para fazer o necessário mesmo para evitar grandes aglomerações. As ruas estão mais vazias também. É um momento difícil que todos estão vivendo. Estamos esperando agora a decisão do clube e da federação para sabermos quando vamos voltar”, concluiu.