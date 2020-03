No Al Hazem, Muralha comenta cotidiano da Arábia Saudita em meio à pandemia do coronavírus

Titular do Al Hazem desde a temporada passada o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco, que chegou ao jogo de número cinquenta com a camisa do clube na última rodada do Campeonato Árabe, falou sobre a pausa nas competições locais por conta da pandemia de coronavírus. Segundo o jogador, essa medida tem evitado que as coisas piorem no país.

“O coronavírus se espalhou em todo o mundo e essa medida foi mais que acertada para que se evite novos contágios no país. Sem dúvida, é momento de proteger a vida de todos e pensar no próximo. É hora de muita união de todos para que o mundo possa vencer o coronavírus. Estamos na torcida por isso”, disse.

Muralha ainda falou sobre o dia a dia das pessoas na Arábia Saudita após o surto da doença que vem vitimando muitas pessoas ao redor do mundo.

"Nosso dia a dia tem sido dentro de casa mesmo. Sair só se for por extrema necessidade. Não podemos dar espaços para que a doença se espalhe mais. As ruas estão mais vazias. A gente sente as pessoas se cuidando mais. Não estamos treinando no clube. Estamos na expectativa para que as coisas melhorem", afirmou.

Ainda de acordo com o jogador, sua fase no futebol local tem sido muito positiva.

“Recentemente completei cinquenta jogos no clube em duas temporadas. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo nestes dois anos que estou aqui. Espero poder continuar evoluindo e fazendo um grande trabalho para fazer a minha história no futebol árabe", concluiu.