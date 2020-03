Bebeto se diz ansioso para reinício das competições: "Todos querem encerrar a temporada jogando"

Titular do Marítimo desde a última temporada, o lateral-direito Bebeto, revelado nas divisões de base do Bahia, falou sobre a expectativa de todos para o retorno do Campeonato Português, paralisado por causa da pandemia do coronavírus. Segundo o jogador, o desejo de todos no país é para que o dia a dia das pessoas retorne à normalidade.

“Estamos vivendo uma expectativa grande para o retorno das competições nestas próximas semanas. Acredito que todos querem encerrar a temporada jogando. Esperamos que as coisas se normalizem para que isso seja possível”, disse.

Ainda de acordo com o atleta, seu momento atual tem sido muito bom com a camisa do Marítimo.

"Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo nestas últimas semanas. Tenho evoluído bastante e espero continuar crescendo de produção para ajudar o Marítimo nesta sequência da temporada", falou.