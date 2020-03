Zagueiro Maurício comemora boa fase e destaca intensa busca por títulos na Malásia

Revelado nas categorias de base do Palmeiras e com passagens pelo Sporting e Lazio, o zagueiro Maurício é um dos principais jogadores da Malásia defendendo as cores do poderoso Johor. Segundo o jogador, que também atuou no Vitória e Sport, essa fase é consequência de um trabalho forte que vem fazendo no país.

“Joguei praticamente todas as partidas aqui no Johor desde a minha chegada e isso é consequência de um grande trabalho que venho fazendo. Vou continuar com o mesmo nível para ajudar o Johor, que é o maior clube do país, e para conquistar meus objetivos com a camisa do clube nos próximos meses”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, o Johor tem tudo para conquistar títulos esse ano.

"Vamos lutar muito para que a equipe possa conquistar muitos títulos em 2020. Nosso grupo tem totais condições disso e sabe do seu potencial. O grupo tem lutado muito para que os próximos meses sejam de bons resultados para todos", finalizou.