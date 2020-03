Rômulo afirma motivação para buscar temporada perfeita na Coreia do Sul

Revelado nas categorias de base do Bahia, o meia Rômulo, que está na Coreia do Sul há três temporadas defendendo as cores do Busan IPark, foi um dos responsáveis pelo acesso do clube para a primeira divisão do país. Segundo o jogador, 2020 tem tudo para ser um ano ainda mais especial para ele.

“Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo aqui no Busan. É um clube gigante, com uma torcida que sempre dá muito apoio ao clube. Espero continuar fazendo a minha história aqui com gols e títulos. Tenho certeza que esse ano de 2020 será ainda melhor para mim e para todos no clube”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, a expectativa é que o Campeonato Coreano retorne após os efeitos da pandemia do coronavírus serem minimizados.

“A Coreia do Sul fez um trabalho muito forte nestas últimas semanas e controlou o surto no país. Estamos tomando os cuidados necessários no dia a dia e isso tem feito a diferença. O povo entendeu a gravidade do problema e contribuiu para que ele não se alastrasse. Isso foi muito importante", finalizou.