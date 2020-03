Conmebol antecipará pagamento a times que jogam Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol decidiu que irá realizar a antecipação do pagamento das premiações pela classificação para segunda fase da Copa Sul-Americana, algo que gira em torno de 60%. Nesse bolo estão os time do Bahia e Vasco que vão embolsar nada menos que 375 mil dólares, o equivalente a R$ 1,9 milhão, por causa da estreia positiva do torneio internacional.

A iniciativa foi criada para ajudar os clubes participantes das competições a enfrentar o impacto econômico gerado pela chegada do COVID-19 nos países pertencentes à América do Sul.

Em nota oficial divulgada, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, explica o porque da iniciativa da antecipação.

"Situações como essa exigem respostas rápidas e excepcionais, com o objetivo tanto de preservar a saúde da grande família do futebol sul-americano quanto para reduzir, na medida do possível, o impacto econômico da interrupção das competições".

Isso deverá acontecer em relação aos clubes que participam de outra competição, a Copa Libertadores. O pagamento será realizado na mesma porcentagem citada anteriormente. serão cerca de US$ 1,8 milhão (aproximadamente R$ 9,1 milhões), nessa lista estão os times brasileiros Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, São Paulo, Grêmio, Internacional e Santos.

Até o momento, a entidade projeta que as competições voltem no dia 05 de maio, no entanto, é preciso aguardar para ver como ficará a situação no país.