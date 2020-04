Em tempos de pandemia, Emre Can conta como é sua rotina na Alemanha e fala sobre o BVB

Para quem tem uma vida ativa e rotina bastante agitada, a quarentena devido à pandemia do coronavírus é uma barreira enorme na vida das pessoas. Ficar em casa é legal, mas ser obrigado a ficar em casa e não poder sair é um dever massante. E como o meio-campista do Borussia Dortmund, Emre Can, está lidando com essa pausa do futebol alemão? É isso que veremos no bate-papo que ele teve com o site oficial da Bundesliga.

Com passagens por Bayern de Munique, Leverkusen, Liverpool e Juventus, o turco-alemão chegou ao clube de Dortmund no dia 31 de janeiro deste ano. No seu primeiro jogo com a camisa dos Abelhas já balançou as redes, em apenas 33 minutos em campo, contra seu ex-clube de Leverkusen. E para buscar melhor de rendimento, Emre Can volta cautelosamente junto ao BVB aos treinamentos.

A equipe de Dortmund começa a retomar sua rotina, ainda de forma bem lenta, para o restante da temporada 2019-20 de Bundesliga. Os jogadores ainda seguem recomendações do Governo Alemão e também do clube, tudo para se proteger do novo coronavírus. Então, sem mais delongas, confira a conversa entre Emre Can e o site bundesliga.com:

bundesliga.com: Emre Can, como você está?

Emre Can: "Felizmente, estou saudável e bem. Como todo mundo, passo a maior parte do tempo em casa. Meus entes queridos e eu estamos indo bem."

bundesliga.com: Qual é a sua rotina diária? Como você está treinando?

Can: "Estou apenas treinando individualmente. Não é fácil, porque amamos nosso trabalho e sentimos falta de jogar futebol. Precisamos permanecer em forma e recebemos um plano da equipe de fitness. Todos [os jogadores] estão seguindo esse plano e nós temos sorte aqui na Alemanha que ainda podemos sair. Treinamos fora e trabalhamos em nossa estabilidade em casa. Estamos tentando permanecer em forma porque não sabemos quando as coisas vão começar de novo. É difícil lidar com a incerteza desses tempos."

bundesliga.com: Você costuma correr?

Can: "Prefiro jogar futebol do que correr! Sei correr quando estou jogando futebol, mas se vou correr no asfalto ou na floresta, acho muito difícil. Já tentei fazer isso antes. Minhas panturrilhas se agarram e então não continuo."

bundesliga.com: Foi uma sensação agradável poder treinar com uma bola novamente ontem (terça-feira, 31)?

Can: "Com certeza. Eu não tocava numa bola de futebol há duas semanas, e foi ótimo poder trabalhar com a bola por um tempo. É bom ter a bola aos nossos pés, mesmo que não possamos ir para enfrentar todos os desafios e precisamos trabalhar sozinhos. Mas mesmo treinar sozinho nos campos de treinamento é melhor do que treinar em casa."

bundesliga.com: Quão difícil será recuperar a forma física?

Can: "Ninguém experimentou algo assim antes e não sabemos quando ou como as coisas vão progredir. Só temos que esperar quando chegar o dia e tentar nos manter o mais em forma possível. É diferente jogar futebol o tempo todo, porque é um tipo diferente de condicionamento físico, mas temos que tentar permanecer nesse nível. É claro que é completamente diferente quando você treina todos os dias e joga um jogo a cada três dias, quando você corre sozinho, mas nós temos que continuar. Todo jogador de futebol está na mesma situação e precisamos estar prontos para quando as coisas começarem de novo."

bundesliga.com: Como você descreveria suas primeiras semanas em Dortmund?

Can: "Eles [torcedores] foram positivos para mim pessoalmente. Eu me sinto em casa em Dortmund depois de seis meses difíceis. Estou gostando de ser uma parte importante de uma equipe novamente. É uma sensação agradável. Os meninos realmente me aceitaram. São meses positivos."

bundesliga.com: Como novo jogador, o que você acha da atmosfera no Signal Iduna Park?

Can: "É definitivamente especial e não é algo que você experimenta em todo o mundo. Quase nunca vi uma atmosfera como essa em um estádio. Os torcedores sempre podem aparecer nos grandes jogos, mas o melhor de Dortmund é que eles aparecem em todos os jogos, até nos chamados 'pequenos' jogos. É isso que torna os fãs em Dortmund tão especiais. E é extremamente barulhento no estádio, por isso é muito divertido jogar lá."

bundesliga.com: O que os dirigentes do Borussia Dortmund esperam de você?

Can: "Isso é algo que discutimos. Eles querem que eu traga qualidade, me envolva e ajude a definir o tom da equipe. Acho que esses são alguns dos meus pontos fortes, mas eu vim aqui para Dortmund e acho que lembrei às pessoas que eu também posso jogar futebol. Tenho a sensação de que às vezes esquecem isso de mim! Tento avançar e ser apenas eu mesmo, em vez de tentar jogar como qualquer outra pessoa. Estou procurando ajudar o time e eu. acho que fui capaz de fazer isso nos primeiros jogos."

bundesliga.com: Conte-nos sobre o seu maravilhoso gol contra o Bayer Leverkusen na estreia.

Can: "Foi uma sensação indescritível marcar apenas em alguns minutos na minha estreia, apesar de termos perdido o jogo. Definitivamente ficará comigo, e também não foi um gol ruim [sorriu]!"

bundesliga.com: Quem viu o gol pode ver o quão bem você pode jogar futebol, não pode?

Can: "Obrigado, foi definitivamente um bom sinal!"

bundesliga.com: O Der Klassiker (BVB x Bayern) deveria ocorrer neste fim de semana. Você já jogou neste clássico. Que lembranças você tem desses jogos quando usava uma camisa do Bayern?

Can: "Joguei na Supercopa de 2012 na Allianz Arena, e acho que foi o meu primeiro jogo profissional. Também joguei uma vez em Dortmund quando comecei no banco, então joguei no Der Klassiker duas vezes. Você está sempre nervoso antes do seu primeiro jogo, mesmo que saiba exatamente o que se espera de você. Foi bom poder jogar na frente de 70.000 torcedores, e foi emocionante fazer minha estreia na Supercopa."

bundesliga.com: A alta qualidade do jogo tornou sua estreia mais difícil?

Can: "Foi difícil, porque os jogos sempre são diferentes do treinamento e você precisa se adaptar rapidamente ao ritmo do jogo. Além disso, era a Supercopa, contra um adversário como o Dortmund. Não foi fácil, e eu joguei pela lateral esquerda naquele jogo, que era uma posição desconhecida para mim. Acho que consegui superar isso muito bem no final." [Bayern venceu por 2 a 1]

bundesliga.com: Você está em contato com seus amigos da Inglaterra e da Itália? Como eles estão?

Can: "Não tenho muito contato com eles e acho que a situação é um pouco mais dramática na Itália do que aqui na Alemanha. É difícil para todos no mundo todo, mas especialmente para as pessoas na Itália no momento, porque tudo está fechado. Eles nem têm permissão para sair, além de fazer compras ou consultar o médico. Felizmente, podemos pelo menos ainda dar um passeio aqui na Alemanha, mas é muito pior por lá. Todos já viram que, infelizmente, tem uma alta taxa de mortalidade na Itália, por isso espero que o país possa se recuperar rapidamente. O mundo inteiro precisa se recuperar, mas a Itália parece ter sido particularmente mais afetada por isso. Espero que eles possam se recuperar rapidamente e que o número de infectados diminua."

Por conta do novo coronavírus, a Itália sofre duras restrições do Governo para tentar frear a letalidade da Covid-19, que já matou mais de 12 mil pessoas no país, fazendo com que a nação italiaa seja a mais afetada em todo o mundo. Em comparação, na Alemanha, 821 óbitos foram registrados. Números da última atualização, feita às 13h55 desta quarta-feira (01).