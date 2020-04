Prevendo melhoras da pandemia de Covid-19 na Alemanha, Schalke 04 volta aos treinos

Enquanto a Europa combate com unhas e dentes a pandemia do novo coronavírus, o Schalke 04 decidiu retornar aos treinamentos, mesmo que as competições sigam paralisadas. A decisão da diretoria já tinha sido definida semana passada e na última quinta-feira (2), os jogadores voltaram à rotina, ainda com algumas restrições.

Os atletas não foram a campo para os famigerados "rachões", mas houve trabalhos na academia, por exemplo, além de leves treinos táticos e atividades com a bola. De acordo com a diretoria do time Azul Real, as medidas de distanciamento social impostas pelo governo foram levadas em consideração e não deixaram de ser respeitadas.

Até agora, a Bundesliga está suspensa até o dia 30 de abril, para evitar a propagação da Covid-19 pela Alemanha. A princípio, a ideia das autoridades de futebol do país pretendem retomar as ligas nacionais na primeira semana de maio, porém tudo depende de como a pandemia vai se desenrolar nas próximas semanas.

Nesta manhã de sexta-feira (3), a Alemanha tem 85.903 casos confirmado de novo coronavírus, sendo o quarto país mais infectado, atrás apenas de Itália, Espanha e Estados Unidos — porém esse número se deve à alta quantidade de testes que o governo local faz. São 1.122 mortos e 22.440 curados em território alemão.