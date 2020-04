Fifa estende limite de idade no futebol masculino para Olimpíada de Tóquio 2021

A Fifa decidiu congelar o limite de idade para a inscrição de jogadores para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que agora serão em 2021 por conta da pandemia de Covid-19. Para não prejudicar os atletas que estavam em boa fase no momento inicial da Olimpíada agendada para este ano, a entidade máxima do futebol aumentou em um ano o teto para as convocações.

Dessa forma, o limite passa de 23 para 24 anos de idade, não prejudicando os jogadores nascidos em 1997 de participarem do torneiro de futebol dos Jogos. Vale lembrar que as seleções ainda poderão inscrever três atletas acima de 24 anos.

Na Seleção Brasileira, o lateral-esquerdo Caio Henrique, hoje no Grêmio, ganha a chance de ainda estar entre os convocados da categoria. O mesmo acontece com os meio-campistas Bruno Guimarães (Lyon) e Matheus Henrique (Grêmio), além do atacante Pepê (Grêmio).

Histórico do futebol brasileiro nas Olimpíadas

Em todas as 23 edições dos Jogos que tiveram o futebol como uma das modalidades, o Brasil chegou à final em quatro delas. Em 1984 (Los Angeles, EUA), perdeu para a França por 2 a 0. Quatro anos depois (Seul, Coreia do Sul), foi derrotado pela União Soviética por 2 a 1, na prorrogação. Em 2012 (Londres, Inglaterra), um nova medalha de prata, agora por perder para o México também por 2 a 1. No entanto, em 2016 (Rio de Janeiro, Brasil), a Ouro veio após bater a Alemanha nos pênaltis por 5 a 4 depois de um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Logo, ao todo, o Brasil é o país que mais tem medalha olímpica no futebol masculino: seis. Delas, apenas uma é de ouro, três são de prata e duas são de bronze.