Tyler Adams, o jogador do RB Leipzig que estuda psicologia no tempo livre

A idade de 21 anos pode até causar em algumas pessoas a falsa impressão de que a carreira de um jogador do RB Leipzig possa ser tranquila, sem tantos obstáculos extra-campo, mas não é o que acontece com o Tyler Adams. Após ser destaque no New York Red Bulls, o jogador da seleção dos Estados Unidos se encaminhou para o time alemão da franquia em 2018 com a esperança de alçar novos voos, o que não aconteceu.

Devido a três lesões desde que chegou à Europa, o volante, que também pode atuar como zagueiro ou lateral, teve sua projeção de carreira no RB Leipzig retardada. Agora, na temporada 2019-20, a pandemia do novo coronavírus se tornou um outro empecilho para sua tão sonhada sequência.

"Passar por tudo isso foi bem complicado, é uma situação difícil de lidar. Mas pessoalmente, eu entendo que o importante é seguir as recomendações de segurança e fazer as coisas corretamente. Assim, o futebol estará de volta em breve. Obviamente, algumas coisas são mais importante que o futebol. Estamos vendo isso neste momento, na nossa frente", contou Adams em entrevista ao site oficial da Bundesliga.

Foto: Reprodução / RBL

A exemplo de Weston McKennie, do Schalke 04, e Christian Pulisic, do Chelsea, companheiros da seleção estadunidense, Tyler Adamas se uniu ao Feeding America para ajudar pessoas a lidar com os reflexos da pandemia. Essa é uma organização sem fins lucrativos sediada nos Estados Unidos e uma rede que abrange todo o país com mais de 200 bancos de mantimentos que alimentam mais de 46 milhões de pessoas através de despensas, cozinhas, abrigos e outras agências comunitárias. O jogador falou sobre a iniciativa de participar do projeto:

"Eu sou uma pessoa que preza muito pela importância do bem estar de todos, até antes do meu próprio. Poder fazer esta doação para um projeto desses significa muito para nós. Sabemos que esta ONG conseguirá fazer muito com o dinheiro que doamos. Isso é o que realmente importa."

Outro ponto da rotina de Tyler Admas aparece em seu tempo vago: para se manter ativo na ociosidade, o jogador revelou que estuda psicologia como hobby: "Eu estudo psicologia em uma universidade online, o que ajuda a ficar conectado durante o dia e não perder o foco. Estou tentando minimizar o tempo ocioso ao máximo."

Na atual edição da Bundesliga, o RB Leipzig está em terceiro lugar, um ponto atrás do Borussia Dortmund e cinco atrás do líder Bayern de Munique. Mas o time que tem apenas 10 anos de idade já tem a ambição de vencer a primeira divisão alemã: "Nosso objetivo como equipe é vencer a Bundesliga. Individualmente, este é meu objetivo também. Eu sempre quero vencer", completou.