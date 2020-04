NoContexto: como está o Campeonato Belga?

As 12 principais ligas da Europa estão de quarentena devido à pandemia de Covid-19, em pleno começo de ano, meio de temporada. Com isso, os campeonatos nacionais anseiam por suas rodadas finais. Falando nisso, como estão essas ligas domésticas? A VAVEL Brasil fez um levantamento de como anda o futebol das primeiras divisões de: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Portugal, Holanda, Turquia, Bélgica, Grécia, Áustria e Escócia.

Serão três dias de publicações sobre como estão as ligas nacionais europeias em meio à paralisação improvisada. Na segunda-feira (6), veremos os campeonatos de Inglaterra, Escócia, Holanda e Bélgica. No dia seguinte, terça-feira (7), é a vez de Alemanha, Áustria, Grécia e Turquia. E na quarta-feira (8), Espanha, Portugal, França e Itália fecham a série.

Nesta segunda-feira, a Bélgica dá as caras

A Bélgica pode ter dado no dia 2 de abril o pontapé para o cancelamento das ligas nacionais na Europa devido à pandemia do coronavírus. Em decisão inédita no velho continente, o Campeonato Belga (Jupiler Pro League) foi dado como encerrado e o Club Brugge, que liderava a liga, será declarado campeão.

O Club Brugge tinha 15 pontos à frente do segundo colocado Gent. A decisão de encerrar a competição ainda será ratificada numa assembleia da liga agendada para o dia 15 de abril. Além do título ao líder, não foi informado como ficarão as vagas para a Champions League e Europa League, da mesma forma com o rebaixamento.

Vale lembrar a peculiaridade do regulamento: o campeonato é formado por 16 times, que se enfrentam em dois turnos — o último colocado é rebaixado. Os seis primeiros disputam o título no playoff 1. Os times entre 7º e 15º lugar fazem o playoff 2.

Na chave do título, todas as equipes têm os pontos reduzidos pela metade e irão disputar dois turnos (dez jogos). Porém, caso alguém tenha um número ímpar de pontos, este é arredondado para cima. Se ao término da competição, dois times tiverem a mesma pontuação, existe a redução de meio ponto de quem foi beneficiado pelo arredondamento. O campeão belga e o vice vão à Uefa Champions League, enquanto o terceiro e o quarto segue à Europa League.

Já no playoff 2, dois grupos de seis times são formados. No grupo A vão o 7º, 9º, 12º e o 14º da classificação geral. No grupo B, tem o 8º, 10º, 11º, 13º e 15º. Assim, os lanternas caem à segunda.

