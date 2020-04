NoContexto: como está o Campeonato Escocês? 

As 12 principais ligas da Europa estão de quarentena devido à pandemia de Covid-19, em pleno começo de ano, meio de temporada. Com isso, os campeonatos nacionais anseiam por suas rodadas finais. Falando nisso, como estão essas ligas domésticas? A VAVEL Brasil fez um levantamento de como anda o futebol das primeiras divisões de: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Portugal, Holanda, Turquia, Bélgica, Grécia, Áustria e Escócia.

Serão três dias de publicações sobre como estão as ligas nacionais europeias em meio à paralisação improvisada. Na segunda-feira (6), veremos os campeonatos de Inglaterra, Escócia, Holanda e Bélgica. No dia seguinte, terça-feira (7), é a vez de Alemanha, Áustria, Grécia e Turquia. E na quarta-feira (8), Espanha, Portugal, França e Itália fecham a série.

Nesta segunda-feira, a Escócia dá as caras

A Premiership 2019-20, ou para aqueles não tão íntimos, Campeonato Escocês, pausou, em virtude da pandemia de coronavírus (Covid-19), em dado momento que se desenhava para nada mais nada menos que o 51º título nacional do Celtic, que soma 80 pontos - 13 a mais que o Rangers.

Apesar da larga distância do primeiro colocado ao segundo, maior é a diferença de pontuação do vice para o terceiro. Com 67 pontos, o Rangers está há 21 de diferença em relação ao Motherwell, num cenário que poderia ser, ainda, de maior disparidade, já que a equipe comandada pelo famoso personagem inglês Steven Gerrad tem um jogo a menos - junto ao St. JohnStone.

A briga, no entanto, para a Pré-Eliminatórias da Liga da Europa estão disputadas entre MotherWell e Aberdeel, nos quais, respectivamente, estão na terceira e quartão colocação com a diferença de 1 ponto - 46 e 45.

Na zona de rebaixamento, quem virá a cair de forma direta tende mesmo a ser o Hearts, 23 pontos. Hamilton, o penúltimo, 27, possui dois adversários próximos, também na luta para escapar do play-off. A possibilidade de rebaixamento são de no máximo dois times.

Paralizado na 30ª rodada, vale lembrar que o Campeonato Escocês funciona da seguinte maneira: são 12 equipes confrontando-se entre si por três vezes, quando, ao fim disto, somam-se 33 rodadas, abrindo mais cinco partidas adicionais, diante de adversários da sua metade da tabela.

Conflito entre SPFL e Uefa, e a possibilidade de tornar Celtic, o campeão

A Liga Escocesa de Futebol Profissional (SPFL) junto à Federação da Escócia (Scottish FA) estudam a possibilidade de dar fim ao torneio, tornando a forma como pausou a tabela, o ideal para as devidas classificações, rebaixamento (s), entre as outras posições.

No entanto, segundo a informação da Daily Record, a Uefa não se satisfez à ideia, e enviou uma carta em tom de advertência, na qual falou da necessidade de que os campeonato se encerrassem por completo. Os escoceses interpretaram o fim do torneio como sendo um ajuda econômica aos clubes - na ideia de repartir o dinheiro dos prêmios. Além disso, o alcance menor, em comparação aos outros campeonatos, que traz por consequência menos valores lucrativos no que se refere à televisão, é mais um motivo.

As partem devem reunir-se nesta semana para discutir o assunto. A Uefa teria sinalizado uma punição que tornariam as equipes do país fora das próximas competições europeias, caso a ideia seja colocada em prática.

