NoContexto: como está o Campeonato Holandês?

As 12 principais ligas da Europa estão de quarentena devido à pandemia de Covid-19, em pleno começo de ano, meio de temporada. Com isso, os campeonatos nacionais anseiam por suas rodadas finais. Falando nisso, como estão essas ligas domésticas? A VAVEL Brasil fez um levantamento de como anda o futebol das primeiras divisões de: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Portugal, Holanda, Turquia, Bélgica, Grécia, Áustria e Escócia.

Serão três dias de publicações sobre como estão as ligas nacionais europeias em meio à paralisação improvisada. Na segunda-feira (6), veremos os campeonatos de Inglaterra, Escócia, Holanda e Bélgica. No dia seguinte, terça-feira (7), é a vez de Alemanha, Áustria, Grécia e Turquia. E na quarta-feira (8), Espanha, Portugal, França e Itália fecham a série.

Nesta segunda-feira, a Holanda dá as caras

A interrupção do Campeonato Holandês aconteceu no meio da 26ª rodada, e a liderança está dividida entre Ajax e AZ Alkmaar, pois ambos têm 56 pontos nos 25 jogos disputados. Seguindo de perto e, parcialmente, com a vaga na Europa League, aparece o Feyenoord, com 50 pontos nas 25 rodadas.

Como se vê, nada está decidido na Eredivisie 2019-20, em nenhuma parte da tabela. Enquanto Ajax e AZ travam briga pelo título, Feyenoord e PSV querem encostar nos líderes e se garantirem na Europa League para garantir a participação numa competição internacional na próxima temporada. Entre o quarto e o sétimo colocado, os clubes disputam repescagem por vaga na pré-Europa League. Já na parte inferior, Fortuna, Zwolle, Twente e VVV-Venlo correm com a corda na cabeça para fugir da repescagem de rebaixamento.

No entanto, os clubes apresentaram um pedido para que a atual época 2019-20 se encerre do jeito que está, sem a disputa das oito rodadas finais.

Ex-técnico da Seleção Holandesa e do Ajax, Louis Van Gaal criticou o pedido de seu clube anterior que pediu o fim do Campeonato Holandês na pausa por conta do coronavírus.

"A Uefa e a Fifa estão dispostas a ajustar os calendários. É dessa forma que iremos trabalhar. Vai ser possível ampliar a próxima temporada com mais jogos no meio da semana. Depois de 25 rodadas não pode ocorrer um acerto para declarar o Ajax campeão. O AZ Alkmaar tem o mesmo número de pontos e já completamos três quartos do campeonato. Isso não é levado em consideração?", disse Van Gaal ao jornal Algemeen Dagblad.

Mesmo que os clubes peçam pelo fim da competição, a Real Associação de Futebol dos Países Baixos (KNVB) pretende encerrar a atual temporada, por mais que seja preciso terminá-la alguns meses depois que o previsto, invadindo o espaço da época 2020-21.

