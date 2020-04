Destaque na Tailândia, Vander se diz satisfeito com desempenho na Ásia: "Não penso em sair daqui"

Principal destaque do Bangkok United há duas temporadas, o meia-atacante Vander, ex-Vitória, Bahia e Flamengo, revelou a expectativa para o retorno do futebol na Tailândia após a pandemia do coronavírus. Segundo o jogador, que também atuou na Portuguesa e no Chiangrai United, essa é a torcida de todos.

"Estamos na expectativa para que o futebol retorne no país nestes próximos dias. Nossa torcida é essa. Tem sido uma situação complicada em todo o mundo, mas que vai passar. Vamos ficar torcendo para que tudo se normalize para que possamos estar em campo novamente em breve”, disse.

Ainda de acordo com o atleta, sua meta é fazer outro grande ano no país asiático.

“Estou muito feliz no futebol asiático e na Tailândia. Me adaptei muito bem e hoje não penso em sair daqui. Espero continuar fazendo a minha história no país para conquistar títulos com a camisa do Bangkok", concluiu.