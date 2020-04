NoContexto: como está o Campeonato Alemão?

As 12 principais ligas da Europa estão de quarentena devido à pandemia de Covid-19, em pleno começo de ano, meio de temporada. Com isso, os campeonatos nacionais anseiam por suas rodadas finais. Falando nisso, como estão essas ligas domésticas? A VAVEL Brasil fez um levantamento de como anda o futebol das primeiras divisões de: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Portugal, Holanda, Turquia, Bélgica, Grécia, Áustria e Escócia.

Serão três dias de publicações sobre como estão as ligas nacionais europeias em meio à paralisação improvisada. Na segunda-feira (6), veremos os campeonatos de Inglaterra, Escócia, Holanda e Bélgica. No dia seguinte, terça-feira (7), é a vez de Alemanha, Áustria, Grécia e Turquia. E na quarta-feira (8), Espanha, Portugal, França e Itália fecham a série.

Nesta terça-feira, a Alemanha dá as caras

A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou a paralisação da Bundesliga e da Bundesliga 2 no dia 13 de março, por conta do Coronavírus. O prazo para volta dos jogos, até o momento, é o dia 30 de abril. Porém, como a pausa de treinamentos foi recomendada até o último domingo (5), clubes como o Bayern de Munique já começaram a treinar em pequenos grupos dentro do CT, para evitar o contato entre muitos jogadores.

O Campeonato Alemão parou em sua 26ª rodada e tinha um jogo atrasado, entre Eintracht Frankfurt e Werder Bremen.

Apesar da liderança do Bayern de Munique, que mantém quatro pontos de vantagem do vice-líder Borussia Dortmund, a diferença de pontos dos quatro primeiros colocados é muito pequena . RB Leipzig e Borussia Mönchengladbach fecham o grupo de classificação para a Champions League.

O Bayer Leverkusen, que é quinto colocado, também está apenas dois pontos do Gladbach e pode tirar uma vaga na Champions. A diferença começa a ficar grande na sexta colocação, com o Schalke 04 10 pontos atrás do Leverkusen. Porém, sua vaga na Europa League também segue ameaçada, pois Wolfsburg, Freiburg e Hoffenheim mantém a distância curta de no máximo dois pontos.

Na zona de rebaixamento, Werder Bremen e Paderborn brigam para não cair para a Bundesliga 2. Enquanto do 12º ao 15º, o fantasma do relegation bate à porta em todas as rodadas.

Enquanto a liga não volta, a Bundesliga promove o #BundesligaHomeChallenge, onde os jogadores se enfrentam em jogos de FIFA 20.

#NoContexto: como está o Campeonato Inglês?

#NoContexto: como está o Campeonato Escocês?

#NoContexto: como está o Campeonato Belga?

#NoContexto: como está o Campeonato Turco?

#NoContexto: como está o Campeonato Grego?

#NoContexto: como está o Campeonato Austríaco?