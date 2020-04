Lucas Ribeiro esclarece que clubes alemães pensam em encerrar a temporada em campo

Revelado pelo Vitória e com passagens nas categorias de base da Seleção Brasileira, o zagueiro do Hoffenheim Lucas Ribeiro falou sobre a expectativa para o retorno da Bundesliga e de todas as competições na Alemanha após a pandemia do coronavírus. Segundo o jogador, todos estão ansiosos para que isso aconteça.

“Sem dúvida, estamos vivendo uma expectativa grande para que as competições retornem no país. Estamos nos dedicando ao máximo na parte física para estarmos bem neste sentido quando as coisas voltarem à normalidade. Nosso desejo é que a temporada seja encerrada com jogos", disse.

Ainda de acordo com o jogador, o elenco quer fazer uma grande reta final de Bundesliga esse ano.

“Nosso desejo é fazer uma grande reta final de temporada. Vamos trabalhar muito para que isso seja possível. O grupo quer terminar o ano fazendo bons jogos e colocando a equipe em uma boa posição na tabela de classificação da Bundesliga", afirmou.