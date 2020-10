Com gol na reta final, Sampdoria vence Fiorentina e conquista primeiros pontos na Serie A

Na abertura da terceira da Serie A, Fiorentina e Sampdoria se enfrentaram no Estádio Artemio Franchi, em Florença/ITA. Enquanto os donos da casa queriam os três pontos para tentar se juntar ao grupo de seis melhores do campeonato, os visitantes foram em busca dos primeiros pontos da temporada. E conseguiram.

A Sampdoria saiu com os três pontos após vencer a Viola pelo placar de 2 a 1. Apesar dos donos de casa terem mais posse de bola, os dois times conseguiram finalizar bastante durante o jogo. Apesar da Sampdoria ter aberto o placar com Quagliarella e Vlahović ter empatado, Verre garantiu a vitória da Samp.

Primeiro tempo

Os números da Fiorentina na primeira etapa mostraram que tentativas não faltaram, o que faltou foi pontaria. O time de Iachini acabou o primeiro tempo com 64% de posse de bola e nove finalizações. Porém, o aproveitamento foi bem baixo, acertando somente dois dos chutes. Já a Sampdoria finalizou dez vezes, acertando cinco delas.

Os visitantes aproveitaram o mau momento da Viola no ataque para abrir o placar com a cobrança de pênalti de Fabio Quagliarella aos 42'. Apesar da posse de bola, a Viola não conseguiu chegar com perigo ao gol de Audero.

Segundo tempo

A Fiorentina voltou melhor para o segundo tempo. Aos 77', Vlahović empatou a partida e, até então, garantindo pelo menos um ponto para Viola. Porém, o herói improvável ainda não tinha aparecido.

Verre, que entrou no lugar de Damsgaard um pouco antes do gol de empate, recebeu um lançamento longo do goleiro Audero e, da entrada da área, encobriu o goleiro e decretou a vitória da Sampdoria.

Os números da segunda etapa mostraram que a Gigliati continuou melhor no jogo, apesar de ter saído atrás no placar. Com posse de bola de 68%, foram 13 finalizações na segunda etapa, porém acertou somente três deles. Já a Samp acertou três dos oito chutes no gol.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória a Sampdoria deu um salto na tabela, pulando provisoriamente para o nono lugar e rouba o lugar da Fiorentina, que cai para 14º.

Na próxima rodada da Serie A, a Sampdoria joga contra a Lazio no sábado, dia 17, às 13h. Já a Viola visita o Spezia no domingo, dia 18, às 10h, horário de Brasília.