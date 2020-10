Frankfurt vira sobre Hoffenheim, segue invicto e chega à liderança da Bundesliga

Comandado pelo holandês Bas Dost, o Eintracht Frankfurt conquistou a segunda vitória na temporada 2020-21 da Bundesliga neste sábado (3) ao fazer 2 a 1 no Hoffenheim na Commerzbank Arena.

A campanha do Eintracht Frankfurt nesta edição da Bundesliga levou o time à liderança da competição, com sete pontos. São duas vitórias consecutivas e uma sequência de quatro partidas de invencibilidade se contar a estreia na Copa da Alemanha.

Apesar disso, o Frankfurt tomou um susto logo no início da partida, quando Andrej Kramarić recebeu de Baumgartner e acertou o ângulo de Kevin Trapp aos 18 minutos de jogo.

Mesmo jogando fora de casa, o Hoffenheim foi melhor no primeiro tempo - finalizou seis vezes, o dobro do rival, sendo três vezes no gol, dando trabalho ao goleiro alemão. Apesar disso, o Frankfurt conseguiu agredir, quase empatou em cabeçada de Hinteregger no final do primeiro tempo mas igualou o marcador só depois do intervalo. Aos nove minutos, Bas Dost serviu Daichi Kamada e o japonês desviou de pé direito.

Apesar do equilíbrio na posse de bola, o Eintracht Frankfurt melhorou no segundo tempo, finalizando 13 vezes contra seis do Hoffenheim. A virada parecia questão de tempo e se consolidou com a dupla de ataque. Após um bate-rebate na área, a defesa não conseguiu tirar, o português André Silva mesmo caído tocou para Bas Dost, que encheu o pé esquerdo e saiu para comemorar.

Classificação e próximos jogos

O líder Frankfurt encara o Colônia fora de casa na quarta rodada. O rival está na zona de rebaixamento pois perdeu os três jogos até agora. O confronto será apenas no dia 18, após a data Fifa.

Com este resultado o Hoffenheim despencou para o quarto lugar, mas pode ser ultrapassado até o fim da terceira rodada. O Borussia Dortmund é o próximo adversário do Hoffenheim, que recebe o atual vice-campeão da Bundesliga no dia 17.