Leverkusen cede empate para Stuttgart e segue sem vencer na Bundesliga

O Bayer Leverkusen quase conseguiu sua primeira vitória na temporada 2020-21 da Bundesliga, mas deixou escapá-la no segundo tempo. A equipe viajou até Mercedes-Benz Arena para encarar o Stuttgart neste sábado (3), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Alemão. Schick abriu o placar para os visitantes, enquanto Kalajdzic empatou para o time da casa. Sendo assim, 1 a 1 no placar final.

A partida começou com pressão dos Leões no ataque, que logo conseguiram inaugurar o marcador. Em cobrança de falta bem executada de Wirtz, o atacante Schick subiu entre os defensores suábios e cabeceou a bola ao gol para colocar sua equipe em vantagem aos sete minutos.

O técnico Peter Bosz, em menos de 30 minutos, precisou mexer duas vezes nos aspirinas. Sinkgraven e Schick saíram lesionados e promoveram as entradas de Wendell e Alario. Assim, o jogo continuou com o Leverkusen pressionando o adversário, mas na metade até o final da primeira etapa, o Stuttgart tentou equilibrar as ações e a disputa ficou centrada no meio-campo. Com isso, poucas chances claras de gols foram criadas.

Já no segundo tempo, o jogo iniciou mais disputado, equilibrado e com o time da casa disposto a correr em busca do empate. Os visitantes seguiram com o mesmo ritmo da etapa anterior, porém não foram certeiros nas finalizações e desperdiçaram as oportunidades de ampliar o placar.

O Stuttgart, contudo, colocou em prática o ditado do “quem não faz, leva” aos 76. Os suábios repetiram o lance do gol do adversário, e em cobrança de falta de Klement, Kalajdzic cabeceou a redonda às redes e decretou a igualdade no resultado.

Classificação e próximos compromissos

Apenas um ponto separa as equipes, mas com o empate, o Stuttgart se encontra momentaneamente na sexta colocação, com 4 pontos, enquanto o Leverkusen está na 14ª posição, com três pontos.

Devido à pausa para Data FIFA, a Bundesliga voltará somente no dia 17 de outubro, às 10h30, pela quarta rodada. Os Leões enfrentarão o Mainz, e os suábios, por sua vez, irão encarar o Hertha Berlin. Ambos os confrontos serão fora de casa.