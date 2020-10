Haaland brilha, Borussia Dortmund goleia Freiburg e entra no G4 da Bundesliga 

A sequência negativa após duas derrotas consecutivas do Borussia Dortmund terminou neste sábado (3), com goleada por 4 a 0 sobre o Freiburg pela terceira rodada do Campeonato Alemão.

O time comandado por Lucien Favre entrou em campo pressionado, mas Haaland e Reyna assumiram a responsabilidade e participaram dos quatro gols. O norueguês abriu o placar aos 31 minutos, depois marcou mais um no segundo tempo, ambos com o pé esquerdo, e ainda deu passe para Felix Passlack fechar a conta nos acréscimos. Já o norte-americano saiu de campo com três assistências, inclusive para o gol de Emre Can, o segundo do Borussia Dortmund.

Jogando em Dortmund, os mandantes dominaram a partida desde o início. No primeiro tempo, por exemplo, o Freiburg só chegou uma vez ao ataque e finalizou para fora. Enquanto isso o setor ofensivo do Borussia mostrava efetividade e a defesa, segurança.

O Freiburg conseguiu conter as investidas no início, mas a partir dos 12 minutos do segundo tempo o Borussia Dortmund deslanchou e os gols foram saindo. O gol de Emre Can saiu após jogada de escanteio cobrado por Reyna que o alemão cabeceou no ângulo.

Pouco tempo depois do gol, o técnico Christian Streich fez logo quatro substituições que tinha direito mas não conseguiu mudar a realidade da partida. Um dos que entraram foi Grifo, que se movimentou mais no ataque e ainda criou uma jogada para Höfler finalizar, mas o chute saiu para fora.

Até então o goleiro Marwin Hitz era pouco acionado, participando apenas da reposição de bola. A primeira defesa dele foi só na reta final do jogo, quando o placar já estava 3 a 0. O gol surgiu após outra jogada de Reyna para Haaland ampliar a vantagem do Borussia Dortmund aos 21 minutos.

Aliviado e com a vitória na mão, Lucien Favre preservou alguns atletas no final como Reyna e Marco Reus e deu oportunidade a nomes como o brasileiro Reinier, ex-Flamengo e Real Madrid. Ele jogou dez minutos, substituindo Reyna, mas tocou apenas seis vezes na bola e não finalizou.

Quem teve mais sorte foi o alemão Felix Passlack, que acompanhou um contra-ataque, recebeu de Haaland e usou o pé direito para balançar a rede.

Classificação e próximos jogos

Esta foi a segunda vitória do Borussia Dortmund na temporada 2020-21 da Bundesliga. No momento a equipe está em segundo lugar, mas ainda pode ser ultrapassada por Augsburg e Bayern, que entram neste domingo (4).

O Freiburg perdeu a invencibilidade na Bundesliga neste final de semana, despencou para o 11º lugar e pode cair mais três posições até o final da rodada.

Hofenheim e Werder Bremen são os próximos adversários de Borussia Dortmund e Freiburg, respectivamente, na Bundesliga. Os jogos serão apenas em 17 de outubro, após a data Fifa.