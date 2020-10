Tempos distintos do Chelsea marcam goleada sobre Crystal Palace pela Premier League

Na manhã do último sábado (3), o Chelsea encarou o Crystal Palace no Stamford Bridge, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Inglês.

Com gols de Chilwell, Zouma e Jorginho, duas vezes, os blues golearam por 4 a 0, com gols apenas no segundo tempo.

Estratégias

O time armado por Lampard tinha o objetivo de pressionar e pressionar. A linha de defesa vinha com quatro atletas: Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma e Chilwell. Na frente deles os dois volantes de saída de jogo: Jorginho e Kanté. E mais na frente, se revezando nas funções, estavam Hudson-Odoi, Havertz, Werner e Abraham.

Já o Crystal Palace de Roy Hodgson veio armado como o habitual: duas linhas de quatro jogadores para conter seu adversário. A primeira era formada por Ward, Kouyaté, Sakho e Mitchell. A segunda era formada por Townsend, McCarthy, McCarthur e Eze. No ataque Zaha e Ayew tinham o objetivo de tentar pressionar e criar jogadas.

Primeiro tempo lento, segundo tempo veloz

A primeira jogada de perigo fruto da pressão e da posse do Chelsea foi aos 13, com Havertz conseguindo sair da marcação pela direita e achando Kanté no meio, que chegou batendo e mandou por cima do gol.

A prova de tal pressão - apesar da falta de finalizações - era que aos 30 minutos o Chelsea tinha 75% de posse de bola.

Com a volta do segundo tempo, o cenário se mantinha, até dar resultados aos quatro minutos. Em um erro de Sakho, Hudson-Odoi ganhou na direita, tocou para Azpilicueta na área, que cruzou. A defesa não tirou bem e ela sobrou para Chilwell chegar enchendo o pé e abrindo o placar para os Blues!

Aos 13, em escanteio de Chilwell, Zouma foi no terceiro andar e cabeceou para fora, pelo lado direito de Guaita! Com 17 minutos, Ayew recebeu na direita e chutou/cruzou para uma boa defesa de Mendy, na primeira chance do Crystal Palace na partida.

Com 20 minutos, a jogada pelo alto com Chilwell surtiu efeitos mais uma vez. No rebote de um escanteio, Chilwell cruzou na cabeça de Zouma, que subiu muito e dessa vez acertou a direção do gol, vencendo Guaita e ampliando o placar!

10 minutos depois, em boa jogada de Hudson-Odoi pela direita, Abraham recebeu o cruzamento e cabeceou pra fora, mostrando a superioridade do Chelsea em jogadas pelos lados. E na jogada seguinte: pênalti!

Foto: Divulgação/Chelsea

Abraham passou pela marcação de Mitchell e foi derrubado na área. Jorginho foi para a bola como habitual, com calma e bateu firme, no canto esquerdo, enquanto o goleiro voou no canto direito, sem nada poder fazer!

E aos 37, em mais um pênalti (dessa vez de Sakho) Jorginho bateu, literalmente do mesmo jeito e marcou o quarto gol do Chelsea que lavava a alma.

Próximos jogos e classificação

O Chelsea volta a jogar no sábado (17), quando recebe o Southampton às 11h. Já o Crystal Palace joga no domingo (18), às 10h, recebendo o Brighton.

Com a vitória o Chelsea chegou aos sete pontos, ficando na quarta colocação. Já o Crystal Palace ainda fica na oitava colocação, com seis pontos. Lembrando que as posições podem mudar por conta do prosseguimento da rodada.