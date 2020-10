Raúl Jiménez comemora renovação de contrato com Wolverhampton: “Encantado de estar aqui”

Um dos principais destaques do Wolverhampton nas últimas temporadas, o atacante Raúl Jiménez vive bom momento na Inglaterra, e como consequência do espetacular desempenho nos jogos, o clube inglês renovou contrato com o mexicano até 30 de junho de 2024.

Feliz com a extensão do vínculo, o atleta se diz encantado por estar em um time de grande expressão no futebol inglês.

“Estou encantado de estar aqui e de estar neste grande clube. Desde pequeno, eu só queria brincar, queria aproveitar, viver, e é por isso que estou aqui. Eles me dão toda a confiança e a oportunidade de ser um cara importante na frente, e é isso que eu estava procurando quando cheguei na Europa e estou muito feliz em continuar neste clube.”

Jiménez revelou que não foi difícil renovar contrato com os Wolves e disse que faz parte de uma grande família no clube.

“Não foi preciso muita persuasão. Para mim foi fácil dizer sim, porque desde o início, era isto que eu procurava. Nas duas últimas temporadas, fizemos apresentações muito boas, então eu sabia que este clube tem algo especial e eu faço parte de uma grande família aqui.”

Por fim, destacou: “Acho que os Wolves estão tirando o melhor de mim e estou dando aos Wolves meu melhor futebol, mas eles estão dando o melhor para mim também.”

Raúl Jiménez ingressou no Wolverhampton em julho de 2019 e desde então contribuiu com 46 gols e 18 assistências em 103 jogos oficiais. Na última temporada, marcou 17 gols em 38 partidas da Premier League e em 2020-21 já balançou as redes em duas oportunidades.