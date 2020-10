Manchester United acerta com Cavani por dois anos e fica próximo de anunciar atacante

Próximo do fechamento da janela de transferência, o Manchester United está próximo de anunciar a contratação do atacante Edinson Cavani, de 33 anos que estava sem clube há mais de três meses, quando deixou o Paris Saint-Germain de graça.

A imprensa europeia noticicou neste sábado (3), que o atacante uruguaio acertou por dois anos com a equipe inglesa e viajará no domingo para Manchester para realizar os exames médicos e finalizar o acordo.

Cavani foi ligado por muito tempo ao Atlético de Madrid, Benfica e aos brasileiros Atlético-MG e Grêmio. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, da Sky Sports e The Guardian, o Manchester United pagará €10 milhões de salário (aproximadamente R$ 66,6 milhões na cotação atual) por temporada ao experiente jogador.

O jogador atuou pela última vez em uma partida no dia 4 de fevereiro, antes da pandemia, pela Ligue 1. Até então, não conseguiu atuar e deixou a equipe francesa antes do final da temporada, já que foi estendida devido ao coronavírus. Na temporada 2019-20, jogou 22 vezes, marcou sete gols e deu três assistências.

Edison Cavani deixou o Paris Saint-Germain após sete anos no clube francês, onde é o maior artilheiro da história com 200 gols. Também é o nono jogador que mais vestiu a camisa dos Les Rouge-et-Bleu com 301 aparições. O atacante conquistou 22 títulos pelo PSG. Seis Ligue 1, cinco Copa da Liga Francesa, quatro Copa da França e sete Supercopa da França.

Pressão da torcida!

Os torcedores do Manchester United protestas nas redes sociais contra os donos do clube por conta da falta de contratações na atual janela. Se comparando aos rivais do 'Big Six', o United é o último no ranking de contratações, com apenas um reforço. Donny van de Beek, ex-Ajax, por €39 milhões, foi o único contratado até momento.

Outras negociações

A equipe do técnico Ole Gunnar Solskjaer chegará no prazo final com diversas negociações pendentes. O nome principal é do inglês Jadon Sancho, no qual o Borussia Dortmund já definiu o preço no valor de €120 milhões, mas os Diabos Vermelhos alegam que não irão pagar a taxa pedida pelos alemães. De acordo com alguns jornalistas, o United já acertou os termos do contrato de Sancho e o bônus para os agentes do jogador, sendo assim, faltando o acordo com os aurinegros.

Outro nome fortemente ligado ao clube é o do brasileiro Alex Telles, lateral-esquerdo do Porto. Assim como Sancho, o United já acertou os termos pessoais com o jogador, mas ainda precisa fechar com o clube português. Por estar no último ano de contrato, os Dragões baixaram a pedida para €20 milhões e logo em seguida, baixou ainda mais para €15 milhões. Mas de acordo com a imprensa inglesa e portuguesa, o United se recusa a pagar o valor pedido e ofereceu menos de €10 milhões.