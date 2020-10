VAR anula gol de Brekalo, e Wolfsburg fica no empate diante do Augsburg

Em jogo válido pela terceira rodada da Bundesliga, na manhã deste domingo (26), o Wolfsburg recebeu o Augsburg em busca dos primeiros três pontos e saiu com o terceiro empate em três jogos, dentro da Volkswagen Arena.

Apesar do jogo sem gols, o que chamou bastante atenção foi o número de finalizações dos Lobos ao final do jogo. Foram 19 finalizações, sendo seis delas no gol de Gikiewicz. Do outro lado, o time da Baviera conseguiu finalizar oito vezes, mas só assustou o goleiro Casteels uma vez no jogo.

Wolfsburg não consegue transformar finalizações em gols

Apesar do Wolfsburg ter mais posse de bola desde o primeiro tempo e mais finalizações, o primeiro tempo foi mais equilibrado. O cenário começou a mudar após o gol anulado de Brekalo. Com ajuda do VAR, o juiz deu impedimento de 0,245 cm de Weghorst antes do gol.

Na primeira etapa, foram oito finalizações para os lobos, sendo que três delas foram no gol. Já do outro lado, o Augsburg finalizou seis vezes, mas não conseguiu acertar nenhuma no gol.

O segundo tempo foi completamente dominado pelo Wolfsburg. Além dos 67% de posse de bola, foram 11 finalizações e três delas no gol. Do lado visitante, só duas finalizações, sendo uma no gol.

Os destaques do jogo ficam para Maximilian Arnold e a dupla de zaga dos Wolfs, Lacroix e Brooks. Do lado visitante, o lateral brasileiro Iago fez um grande jogo, ganhando seis dos 11 duelos.

Classificação e próximos jogos

O empate coloca o Augsburg na segunda posição, com duas vitória e um empate. Já o Leverkusen fica na 15ª posição com seus três empates. Na próxima rodada, o Wolfsburg visita o Borussia M'Gladbach no sábado (17), às 15h30. No mesmo dia, às 10h30, o Augsburg enfrenta o RB Leipzig na WWK ARENA.