Betis surpreende Valencia fora de casa e dorme líder do Campeonato Espanhol

O Campeonato Espanhol tem um novo líder: o Betis, que neste sábado (3) ganhou do Valencia por 2 a 0 em Mestalla.

Mesmo jogando em Valencia o Betis dominou a partida, finalizando 17 vezes contra apenas cinco do rival. O placar só não foi mais elástico graças às intervenções do goleiro Jaume Doménech, o melhor do Valencia em campo.

O primeiro gol saiu em chute de fora da área marcado por Sergio Canales aos 19 minutos que entrou no canto direito. O Valencia não conseguia levar perigo ao gol de Joel Robles e a chance mais perigosa foi com Maxi Gómez aos 41, mas o goleiro fechou o ângulo e defendeu em dois tempos.

O Valencia foi para o vestiário com a derrota parcial e voltou sem alterações. Logo no início do segundo tempo o técnico Javi Gracia sacou Jason e Gonçalo Guedes, mas o time seguia com dificuldades e pouco incomodou o goleiro do Betis.

Enquanto isso, os visitantes aproveitavam os espaços e arriscaram arremates com Fekir, Canales e Sanabria. Quem aumentou a vantagem no entanto foi Cristian Tello, que recebeu do veterano Joaquín dentro da área e, livre de marcação, bateu colocado para fazer 2 a 0.

Classificação e próximos jogos

A vitória interrompeu uma sequência de duas derrotas do Betis em LaLiga. De quebra a equipe comandada por Manuel Pellegrini vai dormir na liderança do campeonato, com nove pontos. O próximo compromisso é diante da Real Sociedad, dia 18 em Sevilla.

No mesmo dia, o Valencia encara o Villarreal fora de casa. Esta foi a segunda derrota no Campeonato Espanhol, o que mantém a equipe com sete pontos.