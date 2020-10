Coutinho marca, mas Barcelona só empata com Sevilla em pleno Camp Nou

De volta ao Barcelona após passar um ano no Bayern, Philippe Coutinho fez neste domingo (4) o primeiro gol dele na temporada 2020-21 do Campeonato Espanhol, contra o Sevilla. O placar no Camp Nou, porém, terminou 1 a 1.

Os gols aconteceram logo nos primeiros dez minutos de partida. O confronto marcou o reencontro do croata Ivan Rakitic com o Barcelona, onde ele jogou por seis anos e conquistou 11 títulos.

A partida

Sem Lenglet, que cumpriu suspensão, o Barcelona entrou em campo praticamente com o mesmo time que havia vencido o Celta por 3 a 0 na última rodada. O uruguaio Ronald Araujo formou a dupla com Piqué na defesa blaugrana.

Do outro lado, Julen Lopetegui também mexeu na escalação. Escudero e Munir foram para o banco, enquanto Acuña e Suso começaram jogando. O camisa 7 do Sevilla, aliás, participou da jogada do gol. Ele cruzou a bola para a área, a defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para Luuk De Jong balançar a rede logo aos oito minutos.

Este foi o primeiro gol sofrido pelo Barcelona nesta temporada de LaLiga. Substituto de Ter Stegen, que se recupera de lesão, o goleiro Neto não tinha sido vazado nos jogos contra Villarreal e Celta.

O Sevilla, porém, teve pouco tempo para comemorar, visto que aos 10 minutos Coutinho deixou tudo igual. No lance, Messi lançou na ponta esquerda, Navas cortou mal e a bola caiu no pé do brasileiro, que acertou o canto esquerdo.

Nove substituições movimentaram o segundo tempo, mas o placar continuou igual. No total foram 25 finalizações, sendo 13 do Barcelona, que avançava mais pelo meio.

No entanto, quem chegou mais perto da vitória foi o Sevilla, que mandou uma bola no travessão após cruzamento de En-Nesiry que tocou em Araujo e explodiu no poste.

Koundé, de cabeça, Messi, em dois chutes de fora da área, e Trincão também finalizaram, mas sem sucesso. O português, aliás, entrou na vaga do apagado Griezmann e atuou por 29 minutos.

A arbitragem esticou o jogo até os 50 minutos do segundo tempo, mas o empate prevaleceu.

Classificação e próximos jogos

Neste momento Barcelona e Sevilla possuem a mesma campanha em LaLiga - duas vitórias e um empate, somando sete pontos. O time catalão aparece na frente pelo saldo de gols - sete contra três.

Agora o Campeonato Espanhol terá uma pausa em virtude da data Fifa. Daqui a duas semanas, Barcelona e Sevilla voltam a campo para encarar Getafe e Granada, respectivamente, ambos fora de casa.