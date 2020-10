Em jogo franco, Roma supera Udinese e conquista primeira vitória na Serie A

Neste sábado (3), Udinese e Roma se enfrentaram no Estádio Friuli, em Udine/ITA, pela terceira rodada da Serie A. Foi uma partida com boas chances para os dois lados do confronto, mas o clube visitante levou a melhor. Com o primeiro gol de Pedro Rodríguez pela camisa giallorossi, a equipe da capital italiana venceu por 1 a 0.



Foi uma partida bem interessante de ser acompanhada durante 70 minutos. Pedro deu as caras aos 19, na primeira oportunidade da Roma. Em falta cobrada na direção da área, o atacante desviou de cabeça, mas o goleiro Musso defendeu. No lado da Udinese, o atacante Lasagna era o mais acionado, a referência friulista, mas a defesa adversária sempre mostrava prontidão para evitar ataques alvinegros. Quem levou perigo foi o time romanista quando Spinazzola cruzou, Santon dividiu com a marcação oponente e desviou por cima do gol.

No segundo tempo, Pedro voltou a levar perigo ao gol da Udinese. Logo aos três minutos, o atacante arriscou de média distância e tirou tinta da trave. Na próxima oportunidade, o espanhol desencantou. Aos dez minutos, Pedro chutou no ângulo, a bola acertou a trave e entra. Golaço. A Roma ainda marcou o segundo gol, mas a arbitragem assinalou impedimento de Mkhitaryan. Após esse lance, a Udinese partiu ao campo de ataque para buscar a igualdade no marcador. Okaka recebeu de Lasagna, encontrou espaço na área e passou perto do gol. Com as modificações realizadas pelos dois treinadores, o jogo perdeu qualidade e favoreceu a Roma em manter a vantagem.



Com o resultado, a Roma permanece invicta em campo, mas perdeu os pontos contra o Hellas Verona pela escalação irregular de Diawara. Ainda assim, a equipe ocupa oitava posição na tabela, com quatro pontos. Por outro lado, a situação da Udinese é preocupante, com três derrotas nos três jogos disputados e a 18ª colocação. As equipes irão entrar em campo no domingo (18). A Udinese tem confronto direto contra o Parma às 13 horas, novamente no Estádio Friuli, em Udine/ITA. Por sua vez, a Roma encara o Benevento no Estádio Olímpico, em Roma/ITA, às 15h45.