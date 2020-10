Conte destaca evolução da Inter após empate com Lazio: "Estamos no caminho certo"

Na manhã deste domingo (4), a Internazionale ficou no 1 a 1 com a Lazio. A partida, válida pela terceira rodada da Serie A, foi realizada no Olímpico de Roma. O gol dos Nerazzurri foi marcado pelo Lautaro Martínez, enquanto Milinkovic-Savic balançou as redes para a equipe visitante.

Após a partida, Antonio Conte concedeu entrevista coletiva. O treinador da Inter falou sobre a partida, lamentando que estava jogando melhor na partida antes do gol da equipe adversária. Além disso, Conte se mostrou convicto que estão indo no caminho certo.

“Certamente sofremos gols no nosso melhor momento. Estávamos dominando o jogo e mesmo no início do segundo tempo tivemos algumas oportunidades importantes para congelar o resultado. Em vez disso, a Lazio foi boa em encontrar um empate em uma de suas jogadas típicas. Esse gol tirou nossas certezas, então começamos a moer o jogo com outras chances como a sensacional trave acertada por Brozovic”, disse à imprensa italiana.

“Porém, há uma satisfação em vir para a casa da Lazio e jogar com essa personalidade, devemos continuar neste caminho. Os meninos tinham muita vontade e determinação e são os primeiros a lamentar não terem obtido os três pontos. Ainda conseguimos um resultado muito bom e este jogo faz-nos perceber que estamos no caminho certo”, finalizou o técnico.

Antonio Conte foi contratado para comandar a Inter no ano passado. Vale destacar que o italiano já treinou e jogou em clubes rivais. O ex-meio campo vestiu a camisa da Juventus por aproximadamente 300 partidas. Além disso, como treinador, comandou o Zebra entre 2011 e 2014.

A próxima partida da Internazionale será daqui duas semanas, no sábado (17), contra o Milan. O duelo ocorrerá no San Siro e será válido pela quarta rodada do Campeonato Italiano. Além disso, vale destacar que a equipe Nerazzurri se encontra na terceira colocação do torneio nacional.