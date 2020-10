Marcelo Bielsa diz que Guardiola ‘causou danos ao futebol’ indiretamente

Muitos treinadores de futebol são fãs confessos de Marcelo Bielsa. Atual técnico do Leeds United, da Premier League (Campeonato Inglês), "Loco", como é carinhosamente chamado, falou sobre futebol em geral em entrevista exclusiva ao DAZN. E aproveitou para "puxar a orelha" de um famoso treinador que sempre o idolatrou.

Trata-se de Pep Guardiola. O catalão, que enfileirou títulos em Barcelona, Bayern e Manchester City, sempre exaltou o futebol das equipes do argentino. Mas, na visão de Bielsa, o estilo de jogo do espanhol fez surgiu uma série de sistemas muito defensivos — que vão a contragosto do que ele gosta de executar.

Ainda na visão de Bielsa, o espanhol não teve a intenção de que tal situação acontecesse. "Eu acho que o Guardiola causou muitos danos ao futebol. Sem querer, ele proporcionou a invenção de sistemas para times se defenderem de seus times. Esse sistema é ficar com dez jogadores no próprio campo, atrás do círculo central. É um sistema para neutralizar os times do Guardiola, do Klopp, os que tentam jogar", destacou.

Quando perguntado se não existe outra maneira de atuar contra equipes dos citados treinadores, Bielsa foi evasivo. "Às vezes, a resposta é essa mesmo. Mas hoje é muito comum adotar esse sistema contra times considerados mais fortes. E isso é bem defensivo", finalizou o argentino.