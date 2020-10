Zidane analisa vitória do Real Madrid sobre Levante em LaLiga: “Sofrer para vencer”

O Real Madrid sofreu, mas conseguiu mais uma vitória em LaLiga. Os Merengues enfrentaram o Levante neste domingo (4), no Estadio de la Cerámica, em jogo válido pela quinta rodada. Com gols de Vinícius Júnior e Karim Benzema, os visitantes venceram pela terceira vez consecutiva, agora pelo placar de 2 a 0, e estão na liderança do campeonato.

O técnico Zinédine Zidane, em entrevista pós-jogo, analisou a partida: “Começamos o primeiro tempo muito bem e os 10 e 15 minutos do segundo. Tivemos duas ou três chances no segundo tempo. O que queríamos fazer era colocar pressão em cima e duas ou três vezes saímos dessa pressão. Você tem que estar orgulhoso e feliz com o que os meninos fizeram. Acabamos de iniciar a liga e jogamos quatro jogos, com um saldo de três vitórias e um empate. Eu gostaria de ter conseguido o segundo [gol] na primeira metade ou nos quinze minutos da segunda. Se você marcar, você muda a partida.”

Sobre o adversário, o francês destacou que não foi jogo fácil e novamente mencionou a importância do goleiro Courtois ao time madridista.

“Há um rival na sua frente e ele tem momentos bons e fortes; isto é futebol. No final, nós sofremos e em uma partida você tem que sofrer para vencer. Eles tiveram bons momentos, com duas ou três chances no segundo tempo e isso é normal em uma partida.”

“Não estou preocupado com a falta de gols. Acabamos de começar a temporada e podemos melhorar muitas coisas. Se você não está bem durante os 90 minutos, o importante é acrescentar e hoje acrescentamos. Courtois faz parte da equipe e, é claro, ele tem nos salvado. Todo goleiro quer salvar a equipe algum dia. Criamos oportunidades, isso é bom, e temos que seguir assim. Vamos tentar fazer com que nosso goleiro sofra menos”, complementou.

Zidane não se diz preocupado com as oportunidades que o Levante conseguiu ameaçar em campo e, por fim, comentou a atuação do brasileiro Vinícius Júnior no jogo.

“Isso não me deixa com um mau pressentimento. É verdade que o Levante teve algumas oportunidades, mas eu não estou preocupado. Sabemos que podemos conceder menos e isso é o que vamos tentar fazer. Ficamos com o positivo, que são mais três pontos, com 2 a 0 e sem tomar gol. Podemos ficar felizes.”

"Ele [Vinícius] está tentando trabalhar e melhorar. Você tem que estar feliz. Não vou falar sobre um erro, mas sim do positivo e seu gol, que foi bonito", finalizou.

O próximo compromisso do Real Madrid em LaLiga será somente no dia 18 de outubro, devido à Data FIFA, diante do Cádiz e com horário a ser confirmado.