Koeman exalta atuação do Barcelona ante Sevilla: “Feliz com o rendimento da equipe”

Em jogo difícil, Barcelona e Sevilla encerraram a quinta rodada da LaLiga neste domingo (4). As equipes se enfrentaram no Camp Nou, casa do Barça, e ficaram empatadas em 1 a 1. Os gols saíram no começo da primeira etapa, com de Jong abrindo o placar aos oito minutos para os rojiblancos, enquanto Philippe Coutinho, em seguida, igualou tudo novamente aos 10 para os blaugranas.

O técnico Ronald Koeman analisou o que aconteceu em campo em entrevista pós-jogo. “Foi um jogo difícil. Eles nos pressionaram bem. Nosso problema tem sido nosso jogo com a bola; não tem sido como queríamos. Eles jogam um bom futebol, pressionam bem e fisicamente são mais fortes do que nós. Acho que jogamos bem, mas perdemos muitas bolas no segundo tempo. Portanto, é difícil acompanhar o ritmo do jogo. Estou feliz com o desempenho da equipe. A equipe estava cansada, porém eles lutaram até o fim. Foi um grande adversário.”

“Perdemos demasiadas bolas. Tivemos as melhores chances do jogo. Griezmann duas, Trincao uma... Estou muito feliz pela reta final da partida, com as duas equipes cansadas. Penso que as mudanças foram notadas e deram ritmo. Acho que poderíamos ter vencido a partida. Podemos estar felizes com nosso trabalho. A imagem tem sido muito positiva. Precisamos de mais tempo para trabalharmos juntos. Houve três jogos difíceis: ganhamos dois e empatamos um. Estou feliz com isso. Os adversários são complicados. Sete pontos que me deixam feliz”, complementou.

Por fim, o holandês comentou sobre possível pênalti em Messi: “Ainda não vi a jogada sobre Messi. Foi-me dito que era pênalti. Há o VAR, eles olharam e decidiram não marcar penalidade. Temos que aceitá-lo.”

Autor do gol, o brasileiro Philippe Coutinho fez uma breve análise da partida: “Sim, como disse o ‘mister’, a equipe deles é muito boa, dificultaram muito a nossa partida, fizeram um jogo com muita intensidade, mas como eu disse, tudo acaba de começar. Vamos trabalhar cada dia mais forte para conseguir as coisas que queremos.”

O próximo jogo do Barcelona será somente no dia 18 de outubro, diante do Getafe, fora de casa e com horário a ser definido. O Barça tem sete pontos em três jogos na competição e ocupa o quinto lugar - as equipes que estão a sua frente tem quatro ou cinco jogos.