Manchester United anuncia a contratação do brasileiro Alex Telles, ex-Porto

Nesta segunda-feira (05), dia de encerramento da janela de transferências da Europa, o Manchester United anunciou a contratação do lateral-esquerdo Alex Telles, vindo do Porto. O brasileiro já passou por exames médicos na Inglaterra , e assinou com o clube inglês por quatro temporadas, até Junho de 2024, podendo estender o contrato por mais um ano.

O atleta foi convocado por Tite para disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo 2022, realizada no Catar.

Aos 27 anos, o jogador já havia notificado a diretoria do seu ex-clube, o Porto, sobre o seu desejo de ser transferido a outra equipe. Antes de iniciar seu quinto ano em Portugal, o lateral quase foi contratado pelo PSG, mas as negociações não avançaram. Em quatro temporadas vestindo a camisa azul e branco, foram 195 jogos e 26 gols, além da conquista de dois Campeonatos Portugueses (2017–18, 2019–20), uma Taça de Portugal (2019-2020) e uma Supertaça de Portugal (2018).

Os Red Devils irão desembolsar cerca de € 15 milhões (R$ 98,5 milhões na cotação atual) na negociação, tendo ainda outros € 2 milhões (R$ 13,14 milhões) em possíveis bonificações.

"Você tem que trabalhar muito para chegar a esse momento da sua carreira e agora que estou vindo para este clube posso prometer que darei tudo de mim para ser um sucesso aqui. Ganhei muitos títulos no Porto e quero continuar com isso no United. O treinador tem um plano e direção claros para esse time e mal posso esperar para vestir essa famosa camisa", afirmou Alex Telles.

Revelado pelo Juventude-RS, o lateral defendeu o Grêmio em 2013 até ir fazer carreira na Europa, defendendo Galatasaray e Inter de Milão, chegando em 2016/17 ao Porto. Agora no Manchester United, ele é esperado para se apresentar na Seleção nesta terça-feira (6) na Granja Comary para disputa das Eliminatórias, junto com os demais atletas do elenco brasileiro.